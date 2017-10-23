عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي أن معنويات لاعبي السماوي مرتفعة بعد الفوز على العربي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دوري VIVA الممتاز وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن سيفتقد خدمات المحترفين الأردني عدي الصيفي والكاميروني روجي توندوبا وكذلك أحمد عبدالغفور وذلك للإيقاف، لافتا إلى عودة مهاجم الفريق نايف زويد أمام النصر في الجولة السادسة الخميس المقبل بعد أن غاب عن مواجهة الأخضر.

وأشار الخالدي إلى ان حارس المرمى خالد الرشيدي مازال يتلقى العلاج في عيادة اتحاد الكرة بعد إصابته في الظهر، كما يعاني الحارس سطان الحسيني من إصابة في العضلة الخلفية للساق وغاب عن التدريبات في اليومين الماضيين على أن يعود اليوم بعد أن قام بعمل «حجامة» في مكان الإصابة.

ولفت الخالدي إلى ان مهاجم الفريق السوري فراس الخطيب غادر إلى بلاده أول من أمس على أن يعود اليوم بسبب التكريم الذي يقام للمنتخب السوري هناك بعد المستوى الذي ظهر عليه في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم وخروجه على يد المنتخب الأسترالي في مباراة الملحق.

وتمنى الخالدي أن يستمر السماوي بنفس الروح والمستوى في المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة حتى الآن.