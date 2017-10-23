عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي إن فريقه لم يظهر بمستواه المعهود أمام برقان ما أدى إلى خسارته 1-3 في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، ورغم ذلك أضعنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وهو الأمر الذي استغله المنافس وسجل 3 أهداف، مشيرا إلى أن برقان قدم مباراة مميزة، لذا نبارك له هذا الفوز.

وأشار الفيلكاوي إلى أن صفوف فريقه ستكون مكتملة أمام الفحيحيل في الجولة السادسة السبت المقبل، معتبرا تلك المواجهة بمنزلة نهائي، لذا سيدخل الفريق المباراة باحثا عن الفوز ولا شيء غيره إذا ما أراد العودة للمنافسة مرة أخرى، لأن نزيف النقاط غير مقبول خصوصا أمام المتصدر.

وأضاف الفيلكاوي أن اليرموك متى كان في مستواه لا خوف عليه، لذلك نأمل أن يكون اللاعبون في يومهم وبكامل تركيزهم حتى نعود للمنافسة مرة أخرى، مضيفا أن طموح اليرامكة لا يختلف عن جميع الفرق وهو تحقيق المركز الأول أو الثاني على أقل تقدير من أجل بلوغ الدوري الممتاز.