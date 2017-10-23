العتيبي حريصون على تنظيم بطولة سموه سنوياً دعماً للعبة

شمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته الحفل الختامي لبطولة سموه للرماية والذي ناب عن سموه لحضور الحفل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وحضر الحفل ايضا المدير العام بالانابة للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للرماية م.دعيج العتيبي، وأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي وأمين الصندوق نادي الرماية عيسى بوطيبان وأمين الصندوق المساعد عدنان الابراهيم وعضو مجلس الإدارة م.حسام الرومي، وجمهور كبير امتلات بهم مدرجات ميدان رقم 10 للبندقية.

استهل الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي كلمة النادي حيث رحب خلالها بممثل سمو ولي العهد، وقال ان نادي الرماية الكويتي الرياضي يتطلع سنويا لتنظيم هذه البطولة العزيزة والغالية على جميع رماة الكويت من جميع الفئات وبجميع انواع رياضة الرماية الاولمبية حيث حظيت بطولتنا الغالية بمشاركة اخواننا الرماة الخليجيين من الاتحاد الاماراتي الشقيق للرماية، كما كانت المشاركة كبيرة ومتميزة لرماة وراميات النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري حيث بلغ عدد المشاركين ما يزيد على 300 رام ورامية.

وأشاد م.العتيبي بما قدمه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد للرماية الكويتية وقال منذ نشأة الرماية الكويتية وسموه يرعى بطولة ولي العهد للرماية دعما من سموه الكريم وتشجيعا لابنائه الرماة، موضحا اننا في نادي الرماية الكويتي الرياضي سعداء بتنظيم بطولة تحمل اسم سموه لتكون ايذانا بافتتاح الموسم الرياضي الجديد 2017/2018، ونستذكر بكل فخر واعتزاز مساهمته الكبيرة في تحقيق الانجازات الاولمبية والعالمية.

وتطرق م.دعيج العتيبي في كلمتة الى الانجازات التي حققها نادي الرماية في الموسم الماضي، وكان اللافت في هذه الانجازات تمكن النادي من رفع الايقاف الرياضي الجائر الذي فرض على النادي بحكم تاريخي من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمدينة لوزان السويسرية، كما حقق رماتنا العديد من الانجازات الرياضية ابرزها الفوز بميداليتين اولمبيتين (اولمبياد البرازيل 2016) والعديد من الميداليات في كأس صاحب السمو الأمير لرماية الاطباق الطائرة التي اقيمت في (تودي ـ ايطاليا).

والبطولة الآسيوية في كازخستان وكأس العالم في موسكو. وقد حققت الرماية الكويتية في هذه المشاركات تسع ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية.

وأشار م.العتيبي الى ان الرماية الكويتية شاركت في الموروث الشعبي وافتتاح ميدان الرماية بقرية الشيخ صباح الاحمد التراثية للموروث الشعبي وفي يونيو 2016 كما تم افتتاح نادي الرماية فرع الجهراء، وفي ابريل 2017 تم افتتاح ميدان الرماية في مركز شباب الصباحية بالتعاون من الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب.

وتقدم م.العتيبي بالشكر والتقدير الى القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة، مؤكدا انه لولا دعم القيادة السياسية لما تحققت الانجازات التي سجلتها الرماية على مختلف الاصعدة.

وبعد ذلك قام ممثل سمو ولي العهد الوزير خالد الروضان وم.دعيج العتيبي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود الشمري، وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي بتسليم الرماة والراميات الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في كل المسابقات الكؤوس والميداليات والمكافات، كما قدم م.دعيج العتيبي درعا تذكارية بهذه المناسبة الى ممثل سمو ولي العهد ودرع اخرى للدكتور فليطح.

وسبق ذلك اقامة لوحات فنية جميلة في هذا الحفل الختامي لبطولة سمو ولي العهد قدمتها طالبات إدارة الجهراء التعليمية من مدرستي ام ورقة وسكينة الابتدائيتين وباشراف امينة اسماعيل ود.يسرا العطيره، ونالت اللوحتان الفنيتان اعجاب الحضور والذين صفقوا للطالبات بشكل مستمر حيث كان الحفل الختامي اكثر من رائع.

وعقب انتهاء الحفل الختامي ادلي الوزير الروضان بتصريح الى رجال الصحافة والاعلام الذين التفوا حوله اشاد فيه بالانجازات التي حققها نادي الرماية وخصوصا على المستوى الاولمبي وقال الوزير الروضان ان ما شاهدته اليوم اثلج صدري فالرماية تولي اهتماما كبيرا للرماة الواعدين وكذلك اهتمامها الواضح بالراميات وتشجيع الرياضة النسائية فكل الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الرماية فدائما الى الامام.