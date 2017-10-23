وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «10 من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام وجاءت كالآتي:
٭ المدرب: إسماعيل عبدالقدوس (خيطان)
٭ في حراسة المرمى: علي صفر (السالمية)
٭ الظهير الأيسر: الفهد الشراري (الجهراء)
٭ صانع الألعاب: محمد مجدي (العربي)
٭ الظهير الأيمن: علي اشكناني (خيطان)
٭ الجناح الأيسر: حمد الصقر (الصليبخات)
٭ الدائرة: فهد الهاجري (خيطان)
٭ الجناح الأيمن: سعد سالم (برقان)
٭ أفضل طاقم تحكيمي: (مشاري الرميح) - (محمد الدويسان)