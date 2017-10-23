يعقوب العوضي

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اليد بالدعية، حيث يلعب خيطان (دون نقاط) مع الكويت (نقطتين) بينما يتواجه السالمية (4 نقاط) مع الشباب (دون رصيد) فيما يلتقي كاظمة (4 نقاط) مع اليرموك (دون نقاط).

وفي المباراة الأولى قد يصعب على خيطان الظهور بأفضل أحواله بعد فقده لخمسة لاعبين هم: مشاري بوغيث، أحمد ويوسف البلوشي عبدالعزيز الفرحان وصالح الجيماز.

ويظهر حامل اللقب للمرة الثانية بعد أداء قوي أمام التضامن وفوز بنتيجة كبيرة 38-14 ويريد مدرب الفريق سعيد حجازي مواصلة كتابة التاريخ لفريقه بأداء مميز آخر أمام خيطان.

وفي المباراة الثانية يتطلع الشباب لاستعادة توازنه والوقوف على قدمه من جديد إثر الخسارة التي تلقاها من كاظمة في الجولة الثانية بنتيجة 32-20 بينما يأمل كاظمة مواصلة الانتصارات والبقاء في دائرة المنافسة على التأهل كأحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بغرض ربح نقاط التدعيم للدوري الممتاز حيث يفوز الأول بثلاث نقاط بينما يكسب الثاني نقطتين والثالث نقطة كما جرت العادة.

أما مواجهة اليرموك مع كاظمة فيتطلع فيها جاكشا الكرواتي مدرب اليرموك إلى تحقيق انتصار يعيد الفريق لجادة الصواب، فيما يأمل مدرب كاظمة رابح غربي في تحقيق نقطتي المباراة.