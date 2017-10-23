أسامة المنصور

أعرب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات FIM ناصر العطية عن بالغ سعادته لنتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا في تونس مع رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الأفريقية المعنية برياضة الدراجات النارية والذي ناقش فيه ابرز الملفات المتعلقة بمستقبل رياضة الدراجات.

وأكد بعد الانتهاء من الاجتماع أن حضوره وترؤسه للاجتماع ومتابعة هذا الملف الذي لا يقل أهمية عن باقي الملفات المطروحة على المستوى العالمي ما هو إلا تكليف من قبل رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية فيتو أيبوليتو لوضع آلية عمل تتفق عليه جميع الأطراف للنهوض بمستوى الرياضة عبر القارة الأفريقية على اعتبار أن الاتحاد الدولي للدراجات FIM أصبح اليوم أحد أبرز الاتحادات على المستوى العالمي تفاعلا وتواصلا مع المجتمع العالمي وبمختلف أطيافه، وهو الأمر الذي نسعى إليه في إيجاد تفاعل أكبر ليس فقط من خلال تلك البطولات والرياضات المدرجة تحت مظلة الـ FIM والتي تقام بمختلف بقاع العالم بل بالعكس من ذلك فهناك أيضا إستراتيجيات جديدة نتبعها من شأنها أن تبني أرضية من التواصل المجتمعي.

وأشار أن أعضاء الاتحاد يسعون إلى التطوير الشامل والمبني على الشفافية من خلال دمج الرياضة في المجتمع كجزء من نمط حياة من خلال التعاون مع الهيئات الرياضية العالمية المختلفة، ومازلنا نؤكد أن الاتحاد الدولي للدراجات النارية FIM يدعم وبقوة مبدأ أننا نعيش في عالم واحد.