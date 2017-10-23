تستعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في كلية التربية الأساسية قسم التربية البدنية والرياضة لإقامة المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة بعنوان ‏واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في فندق ملينيوم 29 -30 من الشهر الجاري ‏بحضور عدد من الخبراء والعلماء في المجال الرياضي حول العالم ستتم من خلاله مناقشة القضايا الرياضية الخاصة والعامة من الجانب الأكاديمي والعلمي على أن يكون هناك جلسات نقاشية تتطرق لكل الجوانب والعقبات والمشكلات المتعلقة في المجال الرياضي من عدة اتجاهات وهي الإدارة الرياضية والتراويح والرياضة المدرسية ورياضة المعاقين والمرأة والرياضة وعلم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي والصحة والفسيولوجيا.

‏وستقام ورش تدريبية على هــامش المـــؤتمر تتـطرق للصحة والقياسات البدنية قبل وأثناء وبعد المنافسات يقدم المجلس الدولي للصحة والإعداد النفسي للاعبين وكيفية مـواجــهة الانحـرافــات السلوكية للاعبين وتجربة أكاديمية اسباير الرائدة في المزاوجة بين التفوق الأكاديمي والتفوق الرياضي وكذلك تقدم أكاديمية دراسا ورشة عن كيفية دمج ذوي الاعاقة في المجتمع من خلال الرياضة، ويشارك في المؤتمر ٢٣ دولة عربية وأجنبية، عدد ضيوف المؤتمر 352 خبيرا في المجال الرياضي، وعدد الباحثين الحاضرين للمؤتمر 318 باحثا وعدد البحوث المقدمة للمؤتمر ٢١٨ بحثا علميا حتى الآن. والجوائز المقدمة للبحوث الفائزة في المؤتمر المركز الأول: 300 د.ك، المركز الثاني: 250 د.ك، المركز الثالث: 200 د.ك.

‏معايير اختيار افضل البحوث:

أولا: حداثة وأهمية مشكلة البحث‏.

ثانيا: العائد التطبيقي لنتائج البحث.

ومن هذا المنطلق تدعو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة، كل الشباب الرياضي لحضور فعاليات المؤتمر، لما له من فوائد ستنعكس على الرياضة الكويتية في المستقبل القريب.