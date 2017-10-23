أكد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري نجاح مشاركة لاعبي منتخب كرة الطاولة للمعاقين في بطولة تايلند الدولية المفتوحة وفوزهم بميداليتين برونزيتين.

وقال الهاجري في تصريح امس بمناسبة عودة الوفد ان الميداليتين حققهما اللاعبان يعقوب القاسم في الفئة الثالثة وعلي الصانع في الفئة التاسعة.

وأضاف ان الانجاز المحقق في البطولة التي شارك فيها عدد كبير من لاعبي دول آسيا وأوروبا يضاف الى انجازات الرياضة الكويتية عامة وانجازات النادي العديدة بشكل خاص.

وأوضح ان هذا الفوز جاء عقب تحقيق فريق كرة الهدف المركز الثالث في البطولة الدولية لكرة الهدف في عمان الاسبوع الماضي ما يعد استمرارا لتفوق الرياضيين الكويتيين من ذوي الإعاقة في شتى الالعاب الرياضية، مثنيا على اللاعبين المميزين في البطولة.

من جانبه، أشاد رئيس وفد النادي خليف القحص بأداء اللاعبين، اذ بذلوا جهدا مضاعفا قبل وأثناء البطولة منوها بدور الجهازين الفني والاداري المشرف على الفريق بتجهيز اللاعبين للبطولة.

ولفت القحص الى ان البطولة اتسمت بالقوة والندية بسبب مشاركة لاعبين يتمتعون بمستوى فني لافت لاسيما من شرق القارة الآسيوية مثل الصين وكوريا واليابان فضلا عن تايلند المضيفة إضافة الى فرق أوروبية قوية مثل روسيا والسويد وغيرها.