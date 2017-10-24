مبارك الخالدي

يعكف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في العربي على تجهيز وإعداد المحترف العاجى ابراهيما كيتا الذي غاب عن لقاء الأخضر أمام السالمية في الجولة الماضية بداعي الإصابة.

ويشير التقرير الطبي الخاص باللاعب إلى إمكانية مشاركته أمام التضامن الخميس في إطار مواجهات الجولة السادسة لدوري VIVA الممتاز، كما أن هناك مؤشرات كبيرة على عودة اللاعب عبدالله الشمالي إلى المشاركة لأول مرة هذا الموسم بعد غياب طويل بسبب الإصابة اذ سمح الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد إبراهيم للشمالي بالدخول إلى التدريبات الجماعية منذ أسبوع ما يشير إلى إمكانية تجربته لوقت محدد في اللقاء المقبل امام التضامن للاطمئنان على حالته البدنية بشكل كامل.

وفي سياق متصل، تتواصل استعدادات الفريق وسط دعم معنوي من الجهازين الفني والإداري بقيادة رئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي الذي يحرص على تقديم توجيهات محفزة للاعبين منذ انطلاق التدريبات مساء أول من امس، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز داخل الملعب لتحقيق الفوز والتقاط الثلاث لتكون البداية لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير.