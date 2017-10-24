استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح نجم منتخب هولندا لكرة القدم كلارنس سيدورف وذلك بمناسبة زيارته للكويت وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بكرة القدم وكيفية العمل على تطوير اللعبة داخل الكويت.

وأعرب سيدورف عن سعادته بتواجده في الكويت مشيدا بما شاهده في عدد من الأندية من تطور ملحوظ في أساليب التدريب خصوصا قاعدة الناشئين مما سيكون له مردود إيجابي على مستقبل اللعبة.

من جهته، أكد فليطح ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية لرسم خارطة طريق تطوير كرة القدم في الكويت والنهوض بها معربا عن سعادته بزيارة النجم كلارنس سيدورف للهيئة ومؤكدا ضرورة استثمار زيارته للأندية بما يعود بالنفع العام على الكرة الكويتية.