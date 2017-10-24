يحيى حميدان

تراجع مدرب فريق التضامن لفئة الشباب (تحت 19 سنة) لكرة القدم يوسف دابس عن الاستقالة التي تقدم بها إلى مدير اللعبة خالد شبيب لأسباب غير معلومة.



وكان مساعد مدير اللعبة ناصر الديحاني ومدير الفريق مهنا الغواص اللذان تقدما باستقالتيهما أيضا، علما أن مدرب الفريق الأول ماهر الشمري قد سبقهم في ذلك السبت الماضي في أعقاب الخسارة الكارثية من الكويت بنتيجة 1-8 ضمن الجولة الخامسة من دوري «VIVA».



ومن المتوقع أيضا أن تتم إقالة مدرب اللياقة البرازيلي ويليام ومواطنه مدرب الحراس لويس فيليبي في الأيام المقبلة.