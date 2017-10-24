مبارك الخالدي

حافظ الكويت على صدارة فرق دوري الشباب لتحت ١٩ سنة بعد فوزه على كاظمة ٢- ١ في المباراة التي جمعتهما على ستاد الكويت ليرفع رصيده إلى ١٢ نقطة، بينما ظل الخاسر عند رصيده السابق (٦ نقاط) في المركز السادس مع ختام الجولة الرابعة من المسابقة، ويشارك الأبيض بنفس الرصيد فريق القادسية إلا أنه يحتل الوصافة بفارق الأهداف حيث تمكن من اجتياز الصليبخات ٤-١ في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد ليبقي الأصفر على آماله في انتزاع الصدارة.

وارتقى النصر إلى المركز الثالث بعد أن تفوق على العربي بنتيجة ٢-١ ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط، وتراجع العربي إلى المركز التاسع بـ٤ نقاط، وشهدت المباراة طرد هداف العربي حسن فحص في وقت مبكر حيث لعب الفريق منقوصا.

وحافظ التضامن على المركز الرابع بفوزه على فريق الشباب ٤-١ رافعا رصيده إلى ٨ نقاط، وسقط الجهراء في فخ التعادل مع الفحيحيل ١-١ ليرتقي إلى النقطة الـ ٧ في المركز الخامس.

كما فاز اليرموك على السالمية ٣-٠ والساحل على خيطان 6-1.