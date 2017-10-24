مبارك الخالدي (الأزرق.كوم)

تواصلت الأفراح بنادي الجهراء ليل أمس الأول اثر احتساب لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نتيجة مباراة الفريق أمام التضامن ضمن الجولة الرابعة في دوري VIVA الممتاز ٣-٠ لتضاف إلى رصيد الفريق الذي اصبح (١٢) نقطة خلف الكويت المتصدر بـ(١٣) نقطة، علما بأن الجهراء لم يقدم احتجاجا رسميا على المباراة لكن لجنة المسابقات هي التي بادرت باتخاذ القرار.

من جهته، ثمن مدير الفريق صالح الجنفاوى قرار اللجنة، وقال: كل الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة الذين قاموا بتفعيل اللوائح من تلقاء انفسهم دون احتجاج من النادي وهذا يدل على حرص الاخوة في اللجنة على تطبيق معايير العدالة والنزاهة بين الجميع.

وفي شأن متصل، انطلقت تدريبات الفريق مساء امس استعدادا لمواجهة كاظمة الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة للدوري وقبل انطلاق التمرين حذر المدرب الصربي بوريس بونياك من حالة التراخي اثر النشوة التي عاشها الفريق مؤخرا، وقال «كل أسبوع صعب والقادم أصعب» وعلينا مواصلة الاستعداد بقوة لخوض المباريات المقبلة.

وأضاف: كنتم أبطالا في المواجهات السابقة من خلال التزامكم بالتعليمات وهذا ما أريده منكم ونريد إسعاد الجمهور الذي ساندكم وحثهم على الحضور عبر نتائجكم المميزة، وبذلك فنحن نلعب بـ (١٢) لاعبا بتواجدهم ومؤازرتهم.