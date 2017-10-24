يحيى حميدان

قررت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في اتحاد كرة السلة ايقاف لاعب القادسية صالح يوسف لمدة 4 مباريات بخلاف مباراة الطرد عقب تماديه في الاحتجاج على قرارات الحكام خلال مباراة فريقه امام الجهراء يوم الاربعاء الماضي.

واوقعت اللجنة غرامة مالية تقدر بـ 250 دينارا على يوسف، بواقع 50 دينارا عن كل مباراة.

وكذلك قررت اللجنة 3 لاعبين من فريق الناشئين بالعربي، حيث تم ايقاف احمد جاسر 6 مباريات وغرامة 300 دينار، وعلي جاسر وطلال السليم 4 مباريات و250 دينارا لكل لاعب، فيما تلقى لاعب الساحل لنفس الفئة العمرية حمد الفضلي عقوبة الايقاف لأربع مباريات وغرامة 250 دينارا، ليصل مجموع الغرامات التي اتخذتها اللجنة برئاسة هيثم بارون ونائبه الشيخ علي الخليفة الى 1300 دينار.