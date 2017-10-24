يعقوب العوضي

تقام اليوم ست مباريات ضمن إطار الجولة الرابعة من منافسات البطولة التنشيطية للكرة الطائرة.

ويلعب الصليبخات مع الكويت، الشباب مع الجهراء، الفحيحيل مع الساحل، برقان مع اليرموك، كاظمة مع التضامن والقادسية مع العربي.

ويسلط الضوء على مواجهة قطب الكرة الكويتية القادسية مع العربي حيث يملك الفريقان عناصر قادرة على تحقيق النتيجة الإيجابية المرجوة

ويتطلع القادسية لإكرام ضيافة غريمه على ارضه وبين جـماهيره ولكن عاملي الأرض والجمهــور قد يكــونان سلاحا ذا حدين في حال لم يستغل القادسية وجودهما الى جانبه.

في المقابل، فان العربي يمتلك قاعدة جماهيرية ستدعمه في مهمته الصعبة، ويصعب التكهن بنتيجة المباراة لما قدماه من مستوى مميز في الجولات الثلاث الماضية.