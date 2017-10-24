الأبيض يتخطى خيطان

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد بإقامة مواجهتين مساء اليوم على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية حيث يلعب برقان (4 نقاط) مع الجهراء (دون رصيد ) بينما يلعب الفحيحيل (نقطة) مع القرين (4 نقاط).

وفي المواجهة الأولى يتطلع الجهراء الى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطتي اللقاء وظهر الفريق بصورة جيدة رغم عدم اكتسابه أي نقاط في الجولتين السابقتين، فيما ينتظر مدرب برقان محمد مسعودان من لاعبيه مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقطة لضمان البقاء في المنافسة على احد المقاعد الخمسة المؤهلة الى الدوري الممتاز.

وفي المباراة الثانية الفحيحيل لا يزال يبحث عن ذاته مع مدربه نيكولاي الصربي وقدم الفريق مباراتين جيدتين فحصوله على نقطة من النصر يعتبر نتيجة إيجابية خاصة في الجولة الأولى والتي غالبا ما تكون الجولة الأصعب على كل فريق.

أما مدرب القرين عباس طه فلديه الثقة التامة بعناصره والتي قدمت عرضين جيدين حتى اللحظة، ويعول طه على مجهود كل من عبدالعزيز نجيب ويوسف حيدر في الخط الخلفي ولن تكون المهمة سهلة على الفريقين فكلاهما يملك القوى الضاربة والحلول المناسبة لتحويل نتيجة اللقاء لصالحه.

وفاز أمس الكويت على خيطان 32-20 (الشوط الأول 18-7) ورفع رصيده الى 4 نقاط، بينما يبقى رصيد خيطان خاليا بلا رصيد.

أدار المباراة الحكمان أحمد المطوع وعبدالرحمن الملا.