يحيى حميدان

تلاعب الكويت بمنافسه القادسية وألحق به هزيمة قاسية بنتيجة 96-59 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة.

ووضح منذ بداية اللقاء رغبة الفريق الكويتاوي في تحقيق الفوز، حيث تقدم «الأبيض» في جميع ارباع المباراة وذلك على النحو التالي: (22-15)، (51-24)، (79-39)، (96-59).

وتألق من جانب الكويت كل من عبدالله الشمري وراشد الرباح وحسين الخباز وشعلان مهنا في التسجيل منذ الدقائق الاولى وحتى النهاية، ليقوم المدرب السلوفيني بويان لازيتش بالزج بالعناصر الشابة بعد ضمانه التفوق على «الاصفر» الذي لم يقدم لاعبوه اي مردود يذكر.

قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي وعابر العابر ومحمد صلاح.

وفي بقية اللقاءات، فاز كاظمة على العربي 66-50، واليرموك على الشباب 63-57، والجهراء على النصر 93-64. ويتصدر ترتيب الفرق كل من الكويت وكاظمة واليرموك برصيد 6 نقاط، ويأتي بعدها القادسية والجهراء والنصر بـ 5 نقاط، ثم الشباب والساحل بـ 4 نقاط، والعربي بـ 3، واخيرا الصليبخات والتضامن بنقطتين.