حين انتهت المباراة بالتعادل 2- 2 بين الفريقين، وكذلك الوقت الإضافي بلا أي هدف لكل فريق، انتقلا إلى ضربات الجزاء، وفيها كان التعادل دائماً هو النتيجة، إلى أن وصل كل منهما وبجعبته 199 هدفاً في مرمى الآخر، وبقيت ضربة جزاء واحدة لفريق، تكفل أحد لاعبيه بتسديدها، إلا أن عجيبة كروية بامتياز كبير حدثت.

كانت المباراة السبت الماضي في بانكوك، بين فريق Satri Angthong التايلاندي، ومواطنه اللدود Bangkok Sport Club في نصف نهائي بطولة الدوري العام، وقرأت عنها "العربية.نت" بموقع Sapo الرياضي البرتغالي، الواصف ضربة الجزاء الأخيرة برصاصة أطلقها أحدهم على عدوه فأخطأ الهدف، فتلاها اطمئنان العدو على حياته وانتعاشه بفرح عمره قصير، لأنه فوجئ بالرصاصة تصطدم بجدار وترتد إلى رأسه وترديه من حيث لم يحتسب، وهو ما نراه في الفيديو أدناه.