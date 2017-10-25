قام اللاعب الدولي الهولندي السابق كلارنس سيدورف بزيارة ودية لمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث تفقد منشآت الاتحاد، كما حضر جزءا من تدريبات البراعم وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وعقد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم إبراهيم الشهاب اجتماعا مع سيدورف الذي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية هي أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الاسباني، بحضور الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل.

وشهد الاجتماع التباحث حول تدعيم كرة القدم الكويتية مستقبلا، وأكد سيدورف أنه لا يمانع في تقديم خبراته للاتحاد في المستقبل القريب للارتقاء باللعبة.