يعقوب العوضي

فاز السالمية على الشباب بنتيجة 24 – 20 في اللقاء الذي دار بينهما في صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد في الدعية ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام، ورفع السماوي رصيده الى (6 نقاط) بينما يبقى الشباب (دون رصيد).

وفي لقاء آخر، فاز كاظمة على اليرموك بنتيجة 29 – 20، ليتساوى الفائز مع السالمية في عدد النقاط ويبقى رصيد اليرموك خاليا من النقاط.

وتقام اليوم مباراتان ضمن اليوم الثالث من الجولة الثالثة، ويصطدم الصليبخات (4 نقاط) بالعربي (4 نقاط) الساعة ٥، فيما يتواجه الساحل (بلا رصيد) مع النصر (نقطة) الساعة ٦:٣٠.

الشباب صحح أخطاءه

وبالعودة الى مواجهة السالمية مع الشباب والتي قدمت فيها كتيبة المدرب الوطني خالد الملا مستوى راقيا في الدفاع والهجوم توجتها بفوز مستحق نجد ان الشباب قد افاق من غيبوبته في الجولتين الأولى والثانية اذ اتضحت لمسات المدرب شهاب الدريدي في تصحيح الأخطاء وإنعاش الفريق، فقد ظهر الشباب منظما في الدفاع وقليل الأخطاء في الهجوم خاصة في الشوط الأول ولعبت خبرة عناصر السالمية دورا كبيرا في حسم النتيجة في النهاية.

الصليبخات والمهمة الصعبة

خطوة بخطوة يقود المدرب الوطني فيصل صيوان فريقه الى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ولقاؤه اليوم مع العربي بمنزلة مهمة صعبة بكل المقاييس وما يعطي الجهاز الفني الثقة وجود لاعبين مخضرمين من أمثال محمد فلاح وخالد مدوه في حراسة المرمى الى جانب حامد مزعل، يوسف صيوان وعبد الناصر محبوب، أما العربي فيسير بخطى ثابتة منذ الموسم الماضي على الرغم من ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ولكن المدرب بورت ماجيك وجد ضالته في دمج لاعبي الخبرة بالشباب ولن تكون مباراة اليوم سهلة.