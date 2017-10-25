يحيى حميدان

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة توزيع مجموعة من الكرات الخاصة باللعبة على جميع الفرق المشاركة في نشاط الاتحاد، وذلك كنوع من الدعم للأندية وتوفير بعض احتياجاتها. وستقوم اللجنة بتوزيع 13 كرة لكل ناد، وستكون الكرات متفاوتة الحجم، وذلك لاختلاف الكرة التي تقام بها منافسات الدرجة الأولى عن بطولات تحت 13 سنة مثلا.

وتحرص اللجنة المؤقتة على توفير كافة السبل لتشجيع الاندية على العمل وتجهيز فرقها بالشكل السليم، ومن هذا المنطلق تنازلت اللجنة عن حقوقها من النقل التلفزيوني في الموسم الماضي وهو ما رفع إيرادات الفرق وساهم في تعزيزها لصفوفها من خلال ضم لاعبين من الفرق الأخرى أو توفير مكافآت للاعبين.