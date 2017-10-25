مبارك الخالدي

يتجه الجهازان الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت للدخول في معسكر قبل مواجهة القادسية المرتقبة بعد غد الجمعة ضمن الجولة السادسة لدوري «VIVA» الممتاز.

ويأتي توجه ادارة النادي الى الموافقة على قرار الجهازين الاداري والفني نظرا لأهمية المباراة في ظل سعي الفريق الى الحفاظ على لقبه كبطل للدوري الموسم الماضي، فضلا عن ان الفوز في اللقاء المرتقب سيوسع الفارق في النقاط بينه وبين الغريم التقليدي القادسية الى 10 نقاط.

وفي شأن متصل، بدت صفوف «الأبيض» مكتملة في تدريبات يوم امس بدخول عناصره الأساسية الحصة التدريبية بمن فيهم السوري حميد درويش «ميدو» الذي غادر البلاد ليوم واحد نظرا لارتباط ادارة منتخب بلاده في موعد رسمي.

وفي جانب آخر، تواصل الجهاز الاداري مع لاعب الفريق حسين الحربي المتواجد في اسبانيا، حيث يخضع لتجربة احترافية مع نادي ليفانتي، واطمأن نائب رئيس الجهاز الاداري عادل عقلة على انتظام الحربي في التدريبات والتزامه ببرنامجه الاعدادي الخاص تحت اشراف الجهاز الفني للفريق الاسباني.