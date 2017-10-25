مبارك الخالدي

أشرف مجلس إدارة نادي الجهراء على توفير مجموعة من باصات النقل التابعة للنادي، وذلك لنقل جماهير الفريق بعد غد الجمعة الى ستاد الصداقة والسلام تشجيعا للفريق الذي يواجه كاظمة ضمن الجولة السادسة لبطولة دوري «VIVA» الممتاز.

وتولى عضو مجلس الإدارة ذعار الجنفاوي تنسيق جدول النقل على ان يبدأ نقل الجماهير اعتبارا من الساعة الثالثة عصر والعودة عقب المباراة.

وفي شأن متصل، يواصل الفريق تدريباته بقيادة الصربي بوريس بونياك الذي بدأ التركيز على دراسة وتحليل الأداء الفني للبرتقالي في المباريات السابقة ووضع يده على نقاط القوة والضعف للفريق الخصم تمهيدا لوضع خطة اللعب المناسبة وشرحها للاعبيه.

وفي جانب آخر، يواصل اللاعب حمود ملفي تدريباته المنفردة، إذ يخضع اللاعب لعلاج مكثف بسبب آلام العضلة الخلفية.