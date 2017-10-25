عبدالعزيز جاسم

وصل مساء أمس مهاجم السالمية السوري فراس الخطيب إلى الكويت قادما من بلاده بعد تكريمه هناك مع باقي زملائه في المنتخب، حيث من المقرر أن يدخل تدريبات اليوم، على أن يكون جاهزا لمواجهة النصر في الجولة السادسة من دوري VIVA غدا الخميس.

كما دخل في التدريبات الجماعية المهاجم فيصل العنزي ولاعب الوسط بدر السماك والحارسان خالد الرشيدي وسطام الحسيني بعد تعافيهم من الإصابة بالإضافة إلى عودة نايف زويد بعد غيابه عن مواجهة العربي للإيقاف في الجولة السابقة.

علما أن السماوي سيفتقد خدمات الأردني عدي الصيفي والكاميروني روجي توندوبا وأحمد عبدالغفور.