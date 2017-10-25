ناصر العنزي

رفض مجلس إدارة نادي القادسية في اجتماعه أول من أمس مقترح رئيس جهاز الكرة سعود بوحمد إقالة مدرب الفريق الأول الكرواتي داليبور ستاركيفيتش عقب الخسارة من الجهراء 1-3 وقبل أيام من مواجهة الكويت يوم الجمعة المقبل، وجدد الثقة بالجهازين الفني والإداري.

بوحمد يتخذ موقفا معارضا لنهج داليبور مع الفريق وطالب في الموسم الماضي بتنحيته، وتجدد طلب بوحمد عقب الخسارة من أجل بث أفكار جديدة بين اللاعبين وتحسين الحالة النفسية، ولكن مجلس الإدارة اتفق على منح المدرب الفرصة لتغيير حالة الفريق والتي وصفها بعض أعضاء المجلس بأنها مرضية ومازال المشوار في بدايته لتعويض ما فات.

وذكرت مصادر من داخل البيت القدساوي أن من الأسماء المطروحة لخلافة داليبور المدرب الوطني راشد البديح الذي قاد الفريق قبل موسمين، وذكرت ان سعود بوحمد تعهد بأنه سيقدم استقالته عند الخسارة في المباراة المقبلة أمام الكويت.

واستعدادا للمباراة المرتقبة سيعود نجم الفريق بدر المطوع للمشاركة بعد انتهاء فترة إيقافه، إضافة إلى عودة المدافع عامر المعتوق بعد تعافيه من الإصابة.