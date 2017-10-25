اعتبر عودة الأزرق تشكل انتعاشة للرياضيين وهي عودة للحياة

وليد صلاح الدين: نفكر في مباراة بين نجوم الأزرق والفراعنة تحت شعار في «حب مصر والكويت»

العمل على تقليص الفروع لتقديم خدمة «7 نجوم» للاعبي الأكاديمية مبارك الخالدي جريا على عادتها بربط اللاعبين الصغار بنجوم واساطير النادي الاهلي عبر استضافتهم في الاكاديمية، قام نجم المنتخب المصري والاهلي السابق خالد بيبو بزيارة للأكاديمية التقى خلالها المنظومة الادارية والفنية حيث شاهد على الطبيعة اللاعبين الصغار من منتسبي الاكاديمية كما التقى بأولياء امور اللاعبين اذ لاقت المبادرة صدى طيبا بين الفئات الاجتماعية للاعبين، كما زود النجم بيبو المواهب الصاعدة بنصاحه وارشاداته، متمنيا ان يستمر اللاعبون في الالتزام بتوجيهات وتعليمات المدربين والإدارة الفنية للأكاديمية والخاصة بمواعيد التمارين، لافتا الى ان عددا منهم سيصل يوما ما الى النجومية. و«الأنباء» استضافت النجم بيبو الذي اشار في حديثه الى التنظيم الممتاز للأكاديمية والقائمين عليها، ومعبرا عن أمنياته في رفع الايقاف عن الكرة الكويتية ليساهم عودة النشاط في رفع الزخم الفني والمعنوي للاعبين فكان هذا الحوار:

نرحب بكم كابتن بيبو وما مناسبة الزيارة واهدافها؟

٭ اهلا بكم واحيي جريدة «الأنباء» الغراء على دعمها الدائم للرياضيين، والحقيقة زيارتي بناء على دعوة كريمة من ادارة اكاديمية النادي الاهلي في الكويت للاطلاع على نشاط الاكاديمية والوقوف خلف اللاعبين الصغار وتشجيعهم، وهو الدور الاجتماعي الذي تقوم وتشرف عليه ادارة الاكاديمية من خلال تواصل اولياء الامور واللاعبين مع نجوم سابقين، اضافة الى حقيقة مهمة وهي ان اللاعب الصغير يحتاج لان يشاهد على الطبيعة النجوم السابقين بعد ان اصبح العالم صغيرا في ظل توافر اجهزة السوشيال ميديا المختلفة ومقاطع الفيديو التي تتناول استعراضات خاصة لبعض النجوم ومواهبهم الكروية، وهذا ما يؤكد ما نقوله دائما ان عالم كرة القدم اصبح مختلفا.

وكيف وجدتم ذلك على الطبيعة؟

٭ ما شاهدته يدعو الى الفخر والاعجاب، فالتنظيم جيد للغاية، اضافة الى جودة الملاعب، كما بهرني الاقبال الكبير للاعبين واولياء امورهم في تفاعل قلما نشاهده في اماكن اخرى ما يدل على نجاح ادارة الاكاديمية وكادرها الفني في تنفيذ الخطط والبرامج التي رسموها لنجاح دور الأكاديمية.

وماذا عن الامور الفنية وانعكاسها على فنيات اللاعبين؟

٭ كلاعب سابق ومدرب استطيع القول بأن الكادر الفني لجميع فئات الاعمار بقيادة المدير الفني وليد صلاح الدين يقوم بواجبه بعناية فائقة فالمهارات التي شاهدتها تدعو الى الاعجاب ما يشير الى كفاءة القائمين على التدريبات وخبرتهم في التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، وتركيزهم الشديد على التنظيم، فالكل يعلم ان كرة القدم في الوقت الراهن علم قائم بذاته يتطلب شروطا خاصة للنجاح في مقدمتها التنظيم واختيار المسؤول القادر على التنفيذ، وهذا الامران متوافران في الاكاديمية اذ لا يمكن مع كل هذا التطور ان تنتج لاعبا موهوبا دون الالتزام بمعايير التنظيم واختيار المسؤول القادر على التنفيذ.

وماذا عن وجود الكابتن وليد صلاح الدين مشرفا عاما على المنظومة الفنية؟

٭ لا ابالغ ان قلت ان بصمة ولمسات الكابتن وليد كانت حاضرة رغم قصر المدة التي تولى فيها مهامه، فالروح كانت حاضرة سواء لدى اللاعبين او المدربين ما يشير الى ان المستقبل سيكون واعدا امام النجوم الصغار شريطة الالتزام بالتعليمات الفنية والادارية.

وهل تتوقع بروز عدد من اللاعبين مستقبلا؟

٭ نعم بالتأكيد ولكن مع الالتزام بالتعليمات واستمرار تعاون اولياء الامور مع اللاعبين سننتظر ونشاهد لاعبين على مستوى عال، والتجارب خير برهان لمن تخرجوا عبر الاكاديميات.

ما سبب انتشار الاكاديميات في العصر الحديث وما هو دورها في اعداد اللاعب؟

٭ الاكاديميات اصبحت علما واستثمارا ناجحا ودورها كبير في نشر اللعبة واختبار وفحص اللاعبين، ففي الواقع ان الاندية لا تستطيع استقطاب هذا الكم الهائل وإخضاعهم للاختبارات والفحوصات لاختيار اللاعب المميز ولكن في الاكاديمية لك اليد العليا في اختيار اللاعب ولك ان تضيف عليه من اعداد وتحفيز خاص وزيادة في ساعات التدريب ورفع المهارات ما يسهل من مهمة إعداد لاعب بالشكل الصحيح، كما ان الاكاديمية توفر الوقت للعنصر الراغب في زيادة مهارته، فالوقت اصبح محدودا جدا امام اللاعبين في ظل تداخل مواعيد الدراسة والبيت ومتطلبات كل منهما.

وما اسرار النجاح في النادي الاهلي وأنشطته المختلفة؟

٭ تعلمنا من النادي الاهلي الكثير والكثير فنجاحات النادي عبر التاريخ الطويل لم تأت من فراغ، فهي نتيجة لتضحيات أبنائه وتفانيهم في حب الاهلي وعلى رأس ذلك الالتزام بالمنظومة الادارية وقواعدها وهو السر الذي نحاول ان نعلمه الاجيال الحالية والمستقبلية.

الجالية المصرية تستحق اكاديمية بثقل اسم الاهلي؟

٭ في الكويت الغالية الكثير من ابناء الجالية المصرية يعيشون بكل ود ومحبة وامان ويشاركون اخوانهم الكويتيين المحبة لهذه الارض، كما ان من اهداف الاكاديمية تفعيل الدور الاجتماعي عبر التواصل مع اولياء الامور فالكل يعلم ان الكويت «بلد شغل» ولا يوجد وقت للأهالي وابنائهم للتزاور او الاجتماع لقضاء اوقات ممتعة، وهذا ما تسعى الاكاديمية الى تحقيقه.

وماذا عن الايقاف المفروض على الكرة الكويتية وتداعياته السلبية؟

٭ لابد من رفع الايقاف، فالحضور الدولي للأزرق مهم جدا ويمنح زخما فنيا كبيرا للاعبين ويساهم في رفع عطاء اللاعب، والكويت كانت مرشحه لمباراة السوبر بين الاهلي والمصري، ولك ان تتخيل نجاح المهرجان لو كان الوضع الرياضي في الكويت في وضعه الطبيعي، فعودة الازرق هي عودة الى الحياة

كابتن وليد بعد مرور اسابيع على تواجدكم في البلاد فما هو الجديد؟

٭ عند العمل في اي مجال تجد السلبيات وهناك الايجابيات، ونحن نعمل على تلافي الاولى وتنمية الاخرى، لكن الامور في تطور ملحوظ، ونحن نحرص على التواصل مع الجالية المصرية مع كل احترامنا للإخوة العرب، وهم هدفنا اللاحق ولكن اهتمامنا الاول منصب على المصريين، فالحضور كبير وجميل جدا في المهرجانات التي اقيمت ولمسه وشاهده الكابتن «بيبو»، فكمية الحب لا توصف في العلاقة بين اولياء الامور والطاقم العامل في الاكاديمية، كما ان اكثر من 70% من اولياء الامور سجلوا نواحي ايجابية، وأما على المستوى الفني فقد زرنا اكاديمية نوتنغهام فورست ولعبنا مباراة ودية تمكنا من تحقيق الفوز فيها، وكان رد فعل قوي من المعلمين والمعلمات، ولا تفوتني الاشارة الى تزايد اعداد المنتسبين للأكاديمية هذا الموسم.

وكيف تعاملتم مع السلبيات؟

٭ بالمساهمة والتعاون مع ادارة الاكاديمية قمنا بزيادة اعداد الباصات التي تقل اللاعبين، كما استقدمنا مدربين جددا من مدرسة الاهلي، كما وجهنا الى زيادة ساعات التدريب، وحاليا نعمل على دراسة تقليص اعداد الفروع والاكتفاء بفرعين لنتمكن من تقديم خدمة سبع نجوم لمنتسبي الاكاديمية.

وما ذا عن الافكار الجديدة؟

٭ ندعو إلى مباراة «خماسي» بين قدامي مصر والكويت برعاية الاكاديمية.

و«شركة التميز» وتكون المباراة في حب الكويت ومصر وبمناسبة تأهل الفراعنة الى كأس العالم.

خالد بيبو في سطور

من مواليد 6 أكتوبر 1976.

لعب لأندية السويس والاسماعيلي والاهلي والمصري وبتروجيت.

مثل المنتخب المصري.

المدير الفني لنادي السكة الحديد سابقا ومحلل فني لقنوات رياضية.