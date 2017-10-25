برعاية د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة، استضافت الهيئة المؤتمر الصحافي لممثل الكويت في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي دبي 2017 العنود الحربي وبحضور الشيخة شيخة العبدالله وسعاد الفارس رئيسة جمعية متابعة قضايا ذوي الإعاقة.

وقال فليطح عن التواجد الكبير في المؤتمر والتعرف على ممثلة الكويت العنود وهي من أصحاب الهمم، معربا عن سعادته بلقائها وإرادتها القوية، وإن هناك أبطالا من المعاقين حققوا نتائج أفضل من الأصحاء ورفعوا اسم الوطن ونحن بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى قائد العمل الإنساني وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء لا ندخر جهدا في دعم المعاقين والصم والبكم في المجالات الرياضية، والعنود أثبتت وجودها في الجانبين الثقافي والاجتماعي، والهيئة ستقدم لها كل الدعم وأنتهز الفرصة لأشكر الشيخة شيخة العبدالله وسعاد الفارس وسفير المعاقين عبد الكريم العنزي وأسرة العلاقات العامة بالهيئة على الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.