يعقوب العوضي

فاز القرين على الفحيحيل بنتيجة 27 ـ 23 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد في الدعية ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دوري دمج اليد ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي رصيد الخاسر عند نقطة واحدة.

وواصل القرين تقديم مستوى ثابت في مباراته الثالثة على التوالي مما يدعم خطواته في السير نحو التأهل إلى الدوري الممتاز والذي تتأهل له 5 فرق من أصل 15 فريق.

وفي السياق ذاته، ألحق العربي الهزيمة الاولى بالصليبخات وبنتيجة 28-24. ورفع «الأخضر» رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق 4 نقاط.

رباط صليبي للصلال

كشفت التقارير الطبية عن إصابة لاعب الفريق الأول في القرين أحمد الصلال بقطع في الرباط الصليبي للركبة والذي تعرض له في مباراة فريقه في الجولة الثانية أمام الجهراء، وأكدت الفحوصات الطبية حاجته لإجراء عملية جراحية بعد 3 أسابيع ما يعني انتهاء الموسم الحالي بالنسبة للاعب خاصة ان عملية العلاج الطبيعي ستتجاوز الأشهر الثلاثة بعد اجراء العملية الجراحية

وفي سياق متصل، عاد حارس المرمى مشعل الشطي إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه للعلاج التأهيلي الطبيعي وظهر بصورة لافتة في مباراته الأولى في الموسم الحالي أمام الفحيحيل اذ تألق وساهم في تحقيق الفوز لفريقه من خلال تصدياته الناجحة.

وفي الإطار ذاته، أكد مدير اللعبة في القرين حامد العمران أن الصلال يعتبر أحد الركائز الأساسية في الفريق وخاصة في الشق الدفاعي على الستة أمتار.

وأضاف تعتبر إصابة الصلال خسارة للفريق ونتطلع لتعويضه في الوقت الحالي عبر اللجوء لوجوه شابة تساند مدرب الفريق عباس طه في تغطية النقص في مركزه وتمنى العمران الشفاء التام والعاجل للصلال، مشيرا إلى أن مصلحة اللاعبين تأتي في المرتبة الأولى. وأضاف نأمل أن يتعافى احمد في أقرب وقت ممكن وان يعود إلى الملاعب قريبا.