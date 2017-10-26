يعقوب العوضي

حسم العربي مواجهته مع الغريم التقليدي القادسية التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة القادسية بفوز مستحق بنتيجة بثلاثة أشواط لواحد ضمن إطار البطولة التنشيطية للكرة الطائرة، ورفع الأخضر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح الأصفر رابعا برصيد 7 نقاط.

و فاز الكويت على الصليبخات بثلاثة اشواط دون رد وواصل صدارته للترتيب العام برصيد 8 نقاط، وحقق الجهراء النتيجة ذاتها على حساب الشباب واصبح برصيده 6 نقاط في المركز السادس، بينما بات الشباب في المركز الثامن بـ 5 نقاط، وتفوق الساحل على الفحيحيل بنتيجة 3-2 واحتل المركز العاشر بـ 5 نقاط أيضا فيما تذيل الفحيحيل الترتيب العام بـ 4 نقاط، بينما فاز كاظمة على التضامن بنتيجة 3-0 واصبح البرتقالي وصيف الترتيب بـ 8 نقاط، واليرموك على برقان بنفس النتيجة وتساوى برقان مع الفحيحيل بـ 4 نقاط وتذيل الترتيب العام.