عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الصليبخات أحمد عبدالكريم إن الفريق تعرض لظروف كانت سببا رئيسيا في تراجع نتائج الفريق وخسارته 10 نقاط من خلال التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما، مشيرا إلى أنه لا يفضل وضع الأعذار لتبرير تراجع النتائج لكن عندما يتعرض الفريق لغياب محترفه المهاجم جونيور لـ 4 مباريات ثم يأتي الدور ويغيب قائد الفريق في الهجوم مشعل ذياب وكذلك إيقاف محمد العلاطي لـ 3 مباريات، بالإضافة إلى غياب أكثر من لاعب في مباراة أو مباراتين بسبب الإصابة أو الإيقاف أو لظروف خاصة، لذا فإن أي مدرب بحاجة لجميع لاعبيه، ورغم ذلك أشكر جميع اللاعبين الذين كانوا أبطالا وبذلوا مجهودا كبيرا في المباريات السابقة والتي نتائجها لم تخدم مستواهم الذي ظهروا به، لافتا إلى أن مباراة الساحل في الجولة الخامسة والتي انتهت بالتعادل السلبي شهدت عدم وجود أي مهاجم بديل وهو أمر يصعب من مهمة الفريق والمدرب خصوصا في الشوط الثاني.

وبين عبدالكريم أنه استعان بلاعب فريق تحت 19 محسن الصليلي وأشركه وهو من المواهب المميزة، كما أنه سبق أن استعان بـ 4 لاعبين من فريق تحت 17 في كأس الاتحاد وسيستمر في هذا النهج في قادم المباريات، مشيرا إلى أن مواجهة الشباب في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السبت ستشهد غياب جونيور وذياب، لكن في المقابل سيعود حمد العتال بعد غيابه للإيقاف.

وقال عبدالكريم: طموحنا تحقيق نتيجة إيجابية وهو الفوز من أجل مواصلة المشوار للوصول إلى الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدوري الممتاز، موضحا أن مستوى جميع الفرق متقارب لدرجة كبيرة باستثناء الفحيحيل الذي يعتبر من أكثر الفرق استقرارا من ناحية اللاعبين، وكذلك تعاقده مع 4 محترفين لذلك نجد نتائجه مميزة من خلال تحقيق العلامة الكاملة.

وأوضح عبدالكريم أن هناك عددا من الأمور ستتم إعادة النظر فيها خصوصا خلال فترة التوقف، حيث تعتبر الجولة المقبلة هي الأخيرة للفريق في دوري الدرجة الأولى وبعدها سيكون هناك إيقاف بسبب مباريات «فيفا دي» والتي سيشارك فيها الفريق بكأس الاتحاد والذي سيقوم بتجربة أكثر من لاعب فيها للاعتماد عليه مستقبلا، مشيرا إلى أن مسألة تغيير المحترفين والتعاقد مع آخرين سابق لأوانه وستتضح الصورة أكثر في بطولة كأس سمو ولي العهد التي ستنتهي في يناير وبالتالي سنقرر حاجتنا لمحترفين آخرين.