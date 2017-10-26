ناصر العنزي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 6 من دوري «VIVA» للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين تجمع الأولى النصر صاحب المركز السادس (٤ نقاط) مع السالمية ثالث الترتيب (٩ نقاط) على ملعب علي صباح السالم بمنطقة الجليب، وفي المباراة الثانية يستضيف التضامن صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في ملعبه في الفروانية العربي سابعا «نقطتان» في مباراة لا يحسد الفريقان على مركزيهما المتأخرين وظروفهما الصعبة، وخصوصا الأخضر الذي عاش في الأسبوع الماضي أحداثا ملتهبة.

السماوي «المنطلق»

يحسب للسالمية أنه في وضع ثابت ومقاوم للفرق المرشحة فلم يخسر من الكويت والقادسية وجمع نقاطا أبقته في مركز متقدم حتى الآن بعدما حقق في الأسبوع الماضي فوزا ثمينا على العربي جعله يقفز ثالث الترتيب بعد خسارة القادسية، ويعول المدرب عبدالعزير حمادة على عناصر مقتدرة تلعب بروح عالية إلى جانب وجود صف ثان في الاحتياط بمستوى اللاعبين الأساسيين مثل فيصل العنزي وغازي القهيدي، ويعود للفريق اليوم لاعبه نايف زويد الذي لم يشارك في المباراة الماضية للإيقاف فيما سيغيب عدي الصيفي وروجي توندوبا وهما من أعمدة الفريق بالإضافة إلى الموقوف أحمد عبدالغفور.

النصر يلعب مباراة ويغيب في الأخرى كما حدث في مباراته الماضية مع كاظمة وخسرها بهدفين، وعادة يكون النصر بحالة جيدة على ملعبه ويبحث اليوم عن التعويض لتحسين مركزه المتأخر كي لا يجد نفسه بعد ذلك في موقف محرج عند تصاعد الصراع على الهبوط والصعود، وتضم صفوف النصر عناصر جيدة لكنها ترتكب أخطاء دفاعية في أوقات غير مناسبة، وكسب العنابي في الموسم الحالي المحترف السوري يوسف قلفا الذي أحسن اللعب في خط الوسط.

لقاء «الجريحين»

يحتاج العربي والتضامن اليوم «للتطبيب» بعد أن أصابتهما الجراح في الجولات الماضية ويسعيان إلى تحقيق الفوز الأول لهما بعد أن حلا في المركزين الأخيرين، العربي عاش في الأسبوع الماضي بعد الخسارة الثالثة أمام السالمية صراعا فنيا وإداريا وإعلاميا، حيث عجز الأخضر حتى الآن عن إرضاء جماهيره التي قاطعته في المباراة الماضية، وعلى المدرب محمد إبراهيم أن يغير في تشكيلته وإبعاد العناصر التي لا تخدمه ولا يحتمل الأخضر خسارة رابعة كي لا يجد نفسه في المركز الأخير.

التضامن دخل مرماه ١٩ هدفا في خمس مباريات ويكفي ذلك للتدليل على حالته المعنوية والفنية، ويلعب اليوم تحت إشراف المدرب جمال القبندي خلفا لماهر الشمري الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي، ويسعى لاعبو التضامن إلى استغلال ميزة اللعب على ملعبه لتحقيق الفوز في مهمة ليست سهلة وليست صعبة عطفا على ظروف الفريقين.

محمود والسهيل يديران المباراتين

يدير مباراة السالمية والنصر الحكم علي محمود ويعاونه المساعدان حمود السهلي وعلي جراق وسعد الفضلي حكما رابعا.

ويدير مباراة العربي والتضامن فهد السهيل ويعاونه المساعدان يعقوب السهيل وعلي كرم ويوسف نصار حكما رابعا.