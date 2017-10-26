ضمن الأنشطة الرياضية للقوات المسلحة لاكتساب الخبرات والمهارات والفنون القتالية الميدانية، اختتمت البطولة الودية الأولى في رياضة الجوجيتسو بين «الجيش والداخلية والحرس الوطني» والجيش الأميركي بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العميد مرزوق المرزوق ومدير مركز التدريب التخصصي لقطاع الأمن الخاص العقيد دخيل الدخيل، وذلك في مجمع الشهيد يوسف المشاري للصالات الرياضية بمعسكر قوات الأمن الخاصة بمنطقة الصليبية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الفريق الكويتي بأوزان (70-77-84-94) وحصل على كأس التفوق العام وقد فاز الفريق الأميركي في الوزن المفتوح.

وشهدت البطولة منافسة غير مسبوقة بين اللاعبين واتسمت بالقوة والندية والإثارة، كما شهدت حركات احترافية نالت اعجاب الحضور. وقد حقق فريق القوات المسلحة مراكز متقدمة، كما حققت البطولة الأهداف المرجوة منها.