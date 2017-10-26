يستضيف برنامج «عالمكشوف» الإذاعي مساء اليوم الخميس في حلقة خاصة الإعلامي الرياضي المخضرم محمد المسند للحديث حول مسيرته الإعلامية الطويلة.

وسيتحدث ضيف «عالمكشوف» عن رأيه في الإعلام الرياضي الكويتي وأهم سلبياته وإيجابياته، ودوره في تطوير الرياضة الكويتية على مدى عقود طويلة.

وسيقوم ضيوف «عالمكشوف» بالرد على أسئلة واستفسارات المستمعين فيما يخص كل هذه الأمور.

وسيستقبل البرنامج الذي سيبث في الساعة السابعة من مساء اليوم اتصالات المستمعين على الهواتف (٢٢٤١٣٢٦٠ –٢٢٤١٣٢٦١ -٢٢٤١٣٢٦٢).

يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج الثاني في إذاعة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM، وهو من إخراج عبدالله العبيد.