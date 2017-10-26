أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة حمود فليطح برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي لنادي الصم الكويتي من اتحاد آسيا والباسيفيك الرياضي للصم الذي تم أخيرا بالتعاون بين الهيئة والنادي كونه سيمكن الشباب الرياضي من الصم من المشاركة في البطولات القارية والدولية.

وأكـد فليطــح فــي تصريـح لـ «كونا» عقب رعايته حفل تكريم أبطال النادي من الصم بمناسبة رفع الإيقاف ان الهيئة ستواصل دعمها للنادي لرفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الكبرى، مثمنا جهود مجلس إدارة النادي بمبادرتهم بتكريم لاعبي المنتخبات الوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس النادي إسماعيل كرم عن سعادته الغامرة وكل أعضاء ومنتسبي النادي لرفع الإيقاف، لاسيما ان الكويت من أولى الدول المنظمة لهذا الاتحاد، كما ان منتخبها فاز ببطولة كرة القدم التي نظمها الاتحاد القاري عام 1988 بعد فوزه على نظيره الأسترالي مسجلا اسمه كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

وأكد كرم في كلمة خلال الحفل ان رفع الإيقاف جاء ثمرة للدعم الكبير من الهيئة، إضافة الى دعم الاتحادات العربية للصم، وكذلك الدول الصديقة وأهمها الاتحاد البريطاني، داعيا جميع الشباب من الصم إلى الحضور للنادي والانضمام إلى الفرق الرياضية في النادي لممارسة الرياضة في ظل تواجد منشأة مميزة للنادي.

من جهته، رحب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لنادي الصم لتأهيل الكوادر الشبابية من الصم في النادي من العاملين في مجال الصحافة والإعلام، مشيدة بمبادرة النادي بتكريم اللاعبين والشخصيات الرياضية والإعلامية في الكويت.

وأكد السهلي استعداد اتحاده القاري لتقديم كل أنواع الدعم في مجالي الصحافة والإعلام لجميع الأندية والاتحادات الرياضية العامة والمتخصصة لصقل العاملين في اللجان الإعلامية لتلك الأندية والاتحادات، لاسيما ان الاتحاد يضم كوادر إعلامية مميزة.

وشهد الحفل تكريم عدد من اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية وتكريم عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية التي دعمت النادي بدوره، ألقى كابتن منتخب الكويت في البطولة زهير التتان كلمة استذكر بها الإنجاز التاريخي لرياضة كرة القدم للصم.

وجرى عرض فيلم تسجيلي يوثق الإنجازات التي حققها النادي في مختلف الألعاب الرياضية.

وكان النادي الكويتي الرياضي للصم عقد في يوليو الماضي اجتماعا مع اتحاد آسيا والباسفيك الرياضي للصم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لبحث سبل رفع عقوبة الإيقاف عن النادي المقررة على الكويت من اتحاد الصم منذ عام 2008.

وتمكن النادي الكويتي من رفع الإيقاف بعد تسديد الغرامة الموقعة على الكويت والتي نجح مجلس إدارة النادي بتخفيضها إلى مبلغ 75 ألف دولار أميركي.

وشملت العقوبة التي فرضها اتحاد آسيا والباسيفيك الرياضي إيقاف عضوية الكويت بالاتحاد وعدم مشاركتها في أي بطولات تنظم تحت مظلته وعدم حضور أي مؤتمرات أو اجتماعات خاصة به بسبب إلغاء بطولة آسيا للألعاب الرياضية للصم المقررة إقامتها في الكويت عام 2008.