أكد د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة أهمية عقد المؤتمر الدولي العلمي الثاني لعلوم الرياضة تحت عنوان «واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة»، في فتح آفاق جديدة لتطوير الحركة الرياضية، تقودنا الى رياضة تنافسية حقيقية، مشيرا، الى حرص الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع على تبني ورعاية المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي (قسم التربية البدنية).

واشاد فليطح بمستوى الاعداد الاحترافي الذي تقوم به كوادر كويتية مميزة للمؤتمر الذي يقام بمشاركة 17 دولة عربية و4 دول اجنبية وهي: السويد وبريطانيا والمانيا وفرنسا يمثلها اكثر من 530 خبيرا وباحثا من الكفاءات المحلية والدولية في المجال الرياضي يناقشون اكثر من 200 ورقة علمية لتطوير التربية البدنية في الوطن العربي من خلال رؤية مستقبلية تنبثق من واقعها والتعرف على المستجدات التربوية والنفسية والاجتماعية وتطبيقاتها، في مجال التربية البدنية والرياضة، والقاء الضوء على المستحدث في مجال التدريب الرياضي وتكنولوجيا التعليم والتدريب ودراسة التطبيقات الفاعلة في ادارة المجال الرياضي والخاصة باقتصاديات الرياضة والتسويق والاعلام وادارة المؤسسات والتنظيمات الرياضية والعلاقات العامة، بالإضافة الى دراسة التجارب الناجحة في مجال الترويح والرياضة للجميع لكل فئات الشباب متوسطي العمر، وكبار السن والمعاقين والمرأة، ووضع تصور فكري ورؤى لمعالجة القضايا والاشكاليات التي تواجه المجتمعات العربية.

وأعرب فليطح باسمه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومنتسبي الرياضة الكويتية عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بقسم التربية البدنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي على ما يقومون به من جهد رائع في الاعداد للمؤتمر.

وأكد ثقته في القائمين عليه في إخراجه بصورة مميزة وراقية تعكس الوجه الحضاري للكويت وتحقيق الغايات السامية المرجوة منه.

يذكر ان المؤتمر سيقام يومي 29 - 30 الجاري في فندق ميلينيوم.