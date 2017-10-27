مبارك الخالدي

خطف الموت أول من امس لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني للمبارزة علي دشتي والبالغ من العمر 17 عاما بعد تعرض المركبة التي كانت تقله لحادث أليم أسفر عن إصابة زميليه احمد عزيز عوض وأحمد عبدالله عوض.

وتعرضت مركبة اللاعبين الثلاثة لحادث مفاجئ أسفر على الفور عن وفاة دشتي وإصابة زميليه اللذين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج قبل أن يغادراه امس.

وعلق مجلس إدارة نادي الشباب نشاط اللعبة حزنا على وفاة الفقيد ومشاركة أسرته الأحزان، كما أجرى الجهازان الإداري والفني اتصالاتهما للاطمئنان على سلامة المصابين.

بهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).