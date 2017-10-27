يقام اليوم على هامش مباراة القادسية والكويت مهرجان اعتزال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية علي جواد، وذلك تحت رعاية رجل الأعمال عبدالمجيد الزلزلة.

وأشاد الزلزلة بحارس المرمى جواد وما قدمه طوال مشواره الرياضي وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة الرياضة وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء مع نادي القادسية أو أي ناد آخر.

وقدم جواد درعا تذكارية بهذه المناسبة لراعي المهرجان الذي ناب عنه نجلاه علي وهاشم الزلزلة معبرا عن شكره على دعمه ورعايته للمهرجان.

الزلزلة يكرم الأصفر

من جهته، أعلن رجل الأعمال عبدالمجيد الزلزلة تكريمه للاعبي القادسية في حال تحقيقهم الفوز على الكويت، متمنيا النجاح والتوفيق للأصفر بتحقيق آمال وتطلعات جماهيره المحبة والوفية.