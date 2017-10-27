يعقوب العوضي

حقق النصر فوزا صعبا ومثيرا على الساحل وبنتيجة 24 ـ 21 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد في الدعية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدمج، ورفع العنابي رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي رصيد الساحل خاليا من النقاط، أدار المباراة الحكمان أحمد المطوع وحمد بويابس.

العنابي قلب الطاولة

لم يتقدم النصر بنتيجة اللقاء إلا عند الدقيقة الـ 28 من الشوط الثاني بعدما كان متأخرا بنتيجة 19-20 أدرك التعادل بعد الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب الوطني مناور دهش في الثلث الأخير من عمر المباراة ونجح معه في استغلال أخطاء المنافس وتغير سير النتيجة لصالحه بتألق حارس مرماه جابر العازمي والذي كان سدا منيعا على هجوم الساحل.

ورغم ابتعاد الساحل بفارق 4 أهداف في الشوط الأول إلا أن الأخطاء في الهجوم انعكست على كتيبة المدرب المصري حسام الدين ليهدر الساحل فوزا كان في متناول اليد ويقلب العنابي الطاولة على المنافس في دقيقتين فقط.

وتميز من العنابي باسل المطيري وحارس المرمى جابر العازمي وسعدون خلف إلى جانب ساير العنزي فيما قدم وليد الجيماز لاعب الساحل مستوى ممتازا في الهجوم كما كانت لفيصل الحوطي وحمزة الوزان أدوار هجومية جيدة بالإضافة إلى تألق خالد البرك في الشقين الدفاعي والهجومي.

إصابة الدرعة

وفي منتصف الشوط الثاني تعرض لاعب النصر فرهود الدرعة لإصابة نقل على اثرها مسعفا إلى المستشفى ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة مقطعية للوقوف على مدى خطورة الإصابة وحاجته إلى إجراء عملية جراحية من عدمه.