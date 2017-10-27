مبارك الخالدي

دخلت المفاوضات السرية الجارية بين إدارة النادي العربي واللاعب العراقي علي حصني مرحلة متقدمة تمهيدا لعودة انتقال اللاعب من جديد من صفوف الأخضر يناير المقبل، وكان اللاعب قد مثل صفوف العربي الموسم الماضي وكان قريبا من التجديد له لموسم ثان لولا تعثر المفاوضات بين الجانبين. وعلمت «الأنباء» أن اللاعب لا يمانع في العودة إلى الكويت بعد نجاح التجربة التي قضاها مع الأخضر وعلاقته الطيبة مع الجمهور العرباوي.

وتشير التوقعات إلى أن مهاجما عراقيا آخر في طريقه إلى العربي في حال نجاح المفاوضات مع حصني.

جدير بالذكر، أن رئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي قد اعلن عن إعادة فتح ملف اللاعبين المحترفين مجددا على ضوء تواضع مستواهم.