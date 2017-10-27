مبارك الخالدي

نفذت الهيئة العامة للرياضة إنذاراتها السابقة للأندية المتأخرة في تسوية عُهدها المالية، وذلك بإيقاف جميع المعاملات للأندية ذات العلاقة اعتبارا من يوم امس الخميس.

وكانت إدارة الأندية الرياضية بالهيئة قد أعلنت عن عدم إنجاز أي معاملات للأندية التي لم تقم بتسوية عُهدها المفتوحة لدى الهيئة، وذلك لمخالفتها تعاميم الهيئة السابقة وتعليمات الجهات الرقابية بوزارة المالية وديوان المحاسبة بهذا الشأن.

الجدير بالذكر ان تفعيل الهيئة لإجراءاتها ذات العلاقة بتسوية العُهد قد يضع عددا من الأندية في مأزق في ظل ما تعانيه من عجز مالي.