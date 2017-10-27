ناصر العنزي

ترقبوا مباراة الكويت والقادسية الليلة ففيها ما يرضيكم ويشبع فضولكم، مواجهة اعتدنا على متابعة فارسين تناوبا أدوار القيادة في السنوات الماضية، فإذا لعب الاثنان فلا بد من مشاهدتهما، اليوم في ختام الجولة الـ «6» من دوري VIVA للدرجة الممتازة يلتقي الأبيض المتصدر بـ «13» نقطة بالأصفر صاحب النقاط الـ «6» على ملعب محمد الحمد ولا يحتمل الثاني انتكاسة أخرى، في حين فوز الكويت سيحمي صدارته من المنافسين الآخرين.

وفي ستاد الصداقة والسلام أكمل كاظمة، «6» نقاط، استعداده لاستقبال الضيف الجهراوي «12» نقطة في مواجهة لن تخلو من الأهداف.

«جاهزون»

الأبيض يعيش استقرارا أفضل من خصمه وسجل في آخر مباراة فوزا عريضا على التضامن بـ 8 أهداف، ما يدل على تكامل خطوطه ومن يغب فبديله جاهز في كل الظروف، ولا يجد مدرب الأبيض الأردني عبدالله بوزمع حرجا في إيجاد التشكيلة الملائمة لكل مباراة لوفرة عناصره المقتدرة، ويعود اليوم مهاجمه العاجي جمعة سعيد لقيادة خط الهجوم إلى جانب باتريك فابيانو بعد أن تلقى تحذيرا إداريا بعدم تكرار حصوله على البطاقة الحمراء وهو لاعب مهم في تنفيذ المهام الهجومية وتسجيل الأهداف، ومن المتوقع أن يلعب مدربه بعناصره التي أراحها في مباراة التضامن، فالليلة ليست مثل قبلها.

الأصفر في موقع لا يناسبه بنقاطه الست، بعد أن سجل فوزا واحدا وثلاثة تعادلات وخسارة من الجهراء في الجولة السابقة نكأت جراحه وهددت لاعبيه ومدربه داليبور ستاركيفيتش، يدخل الأصفر مباراة اليوم وهو بحاجة الى الفوز كي يقترب من مراكز المقدمة، أما الخسارة فقد تطيح بالجهاز الفني والإداري بعد أن توترت العلاقة بين الطرفين، ويعود لقيادة الأصفر لاعبه بدر المطوع ولكن أحيانا اليد الواحدة لا تصفق.

لقاء غير مضمون

لا يضمن الجهراء الفوز على كاظمة ولا يضمن الثاني النقاط الثلاث، الجهراويون عاشوا الأسبوع الماضي لحظات فرح مثيرة فازوا بها على القادسية، ثم احتسبت النقاط الثلاث لمصلحتهم على حساب التضامن، فأصبحوا في المركز الثاني حتى مباراتي أمس، وحذر مدرب الجهراء بوريس بونياك لاعبيه من مباراة اليوم بعد أن حققوا فوزا مستحقا على القادسية، فلكل مباراة ظروفها، ويغيب عن الجهراء لاعبه المصاب عبيد رافع، في حين يتم تجهيز حمود ملفي المتوقع مشاركته.

كاظمة بدأ في التحسن بعد أن ثبتت أقدام لاعبيه الأساسيين، وحقق في الجولة الماضية فوزا مطلوبا على النصر بعد أن تعثر بالتعادلات وخسارة واحدة، وفوزه اليوم بلا شك سيصعد به إلى مركز متقدم ولكن على لاعبيه استغلال الفرص والتعامل معها جيدا، فالبرتقالي يصل المرمى ويخلق فرصا لكنه يسرف في إضاعتها، ويستحق لاعبون مثل مشاري العازمي وعمر الحبيتر وعمر دياكيتي وجولسن دياز وسلطان صلبوخ الإشادة على ما قدموه حتى الآن.

أصحاب الصافرة اليوم

٭ أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الكويت والقادسية إلى الحكم عباس الشمري والمساعدان عباس غلوم ويوسف العنزي وهاشم الرفاعي رابعا.

٭ يدير مباراة كاظمة والجهراء الحكم جاسم جعفر، والمساعدان فارس الشمري ومحمد أشكناني، وعلي طالب رابعا.