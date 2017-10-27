يعقد مجلس «فيفا» بمسماه الجديد، اجتماعه اليوم في كلكوتا الهندية، لبحث الكثير من البنود على جدول أعماله، تتعلق بالاتحادات الوطنية في العالم.

ويأمل الشارع الرياضي الكويتي ان يتم بحث او طرح مسألة إيقاف النشاط الكروي على جدول أعماله، لإعطاء فرصة برفع مؤقت للإيقاف ريثما يتم الانتهاء من القانون الجديد ووضعه رسميا للرياضة الكويتية.

وعلى صعيد مسيرة المحاسبة لفيفا، حكم على مسؤول رياضي غواتيمالي سابق بالسجن 8 أشهر، ليصبح اول شخص يعاقبه القضاء الأميركي في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعلى غرار الكثير من المتهمين، أقر هكتور تروخيو (63 عاما) قبل أربعة اشهر في محكمة فيدرالية في بروكلين بذنبه بتهمتي الاحتيال المصرفي والرشى. وسيبدأ تنفيذ عقوبته في 20 نوفمبر المقبل في فلوريدا نتيجة حكم القاضية الفيدرالية باميلا تشن.

وكان تروخيو امينا عاما في الاتحاد الغواتيمالي لكرة القدم بين 2009 و2015 وقاضيا في المحكمة الدستورية في البلاد.

ووجهت النيابة العامة في مدينة نيويورك خلال السنتين الماضيتين تهما طالت 40 مسؤولا في الفيفا يشتبه بتلقيهم عشرات ملايين الدولارات من العمولات والرشى، في قضية كبرى تعد من أكبر قضايا الفساد في التاريخ الحديث لكرة القدم.

وكان تروخيو قد اوقف شهرا على سبيل الاحتياط في 4 ديسمبر 2015 عندما كان في رحلة بحرية مع عائلته في فلوريدا، قبل اطلاق سراحه بكفالة.

وقد دفع في بادئ الأمر ببراءته من 8 تهم موجهة اليه.

وقال الادعاء الذي طالب بسجن تروخيو 41 شهرا، انه قبل مع مسؤولين رياضيين آخرين رشى بمئات الآلاف من الدولارات من شركة «ميدا وورلد» للتسويق الرياضي والتي تتخذ من ميامي مقرا لها مقابل منحها الحقوق الإعلامية والتسويقية لمباريات غواتيمالا في تصفيات كاس العالم 2018 و2022.

وفـــي ينايـــر 2016، نشر سندات بقيمة 4 ملايين دولار، سلم جواز سفره وقدمه الى المراقبة الالكترونية ليعيش بكفالة في فلوريدا.