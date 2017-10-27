يحيى حميدان

تغلب كاظمة على الجهراء بنتيجة 80-76 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة.

وجاء فوز «البرتقالي» بعد معاناة واضحة خاصة في الربع الرابع والأخير، وتقدم كاظمة في جميع أرباع اللقاء، وذلك على النحو التالي: (17-10)، (45-32)، (59-54)، (80-76).

ودفع «الجهراويون» ثمن المستوى المتواضع في الربع الأول وهو ما منح «البرتقالي» الأفضلية في اللقاء، وتألق من جانب الفائز لاعبه أحمد البلوشي في التسجيل خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع ومحمد محمود ومحمود العماني.

وفي بقية اللقاءات، حقق القادسية فوزا صعبا على الصليبخات 93-86، وكذلك الأمر مع العربي الذي سجل فوزه الأول وبصعوبة بالغة على حساب التضامن 69-63 ولو كان الفريق الخاسر يمتلك عدد لاعبين مميزين أكثر لقلب الطاولة على «الأخضر»، كما فاز الكويت على النصر 87-58.

ويتساوى الكويت وكاظمة في صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفهما القادسية بـ 7 نقاط، ثم الجهراء واليرموك والنصر (6)، والعربي (5)، والشباب والساحـــل (4)، وأخيــرا الصليبخـــات والتضامــن برصيـــد 3 نقـــاط مـــن 3 هزائم.