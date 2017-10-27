افتتح وزير الشؤون الرياضية العمانية الشيخ سعد بن محمد السعدي في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للمكتب الدولي للتحكيم الرياضي (كاس) بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الشيخ أحمد الفهد ورئيس هيئة التحكيم الرياضي (كاس) جونس كوتس ورئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن محمد الزبير، وهو اجتماع يتزامن مع إنشاء هيئة التحكيم الرياضي العمانية، التي دخلت حيز التنفيذ في فض المنازعات الرياضية بعيدا عن المحاكم المدنية.

وقال الوزير السعدي في كلمته إن السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التحكيم الرياضي بفضل دعم المنظمات الدولية وعلى رأسها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وكذلك الدعم الحكومي، إلى جانب مساندة جلالة السلطان قابوس بن سعيد للحركة الرياضية.

وقدم رئيس هيئة التحكيم الرياضي العمانية سلطان الهنائي عرضا كاملا للخطوات التي مرت بها الهيئة، وأكد أنها جاءت مطابقة للمتطلبات الدولية من جميع الجوانب القانونية واللائحية، وقال: «في السابق لا نملك سوى محامين، والآن لدينا 10 محكمين رياضيين، ومع ذلك فالعدد غير كاف ونسعى لزيادته».

وأضاف: «خلال فترة التأسيس عرضت علينا 4 قضايا، وهي تجربة رائدة وفريدة من نوعها، ما كان يمكن أن يكتب لها النجاح لولا دعم جلالة السلطان والوزير والحكومة».

من جانبه، قال الفهد في تصريح لوسائل الإعلام: «أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من جلالة السلطان على دعمه الكبير والدائم للحركة الرياضية، ونحن في المجلس الأولمبي الآسيوي نقدم دوما يد العون في سبيل القفز بالحركة الرياضية نحو الأمام على كل الصعد، ولعل أحد أهم أوجه التطور المطلوب مواكبته، إنشاء هيئة تحكيم رياضية وطنية، وأنا سعيد اليوم «أمس» لما حققه الشباب العماني على هذا الصعيد».