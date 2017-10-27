أبدى عضو مجلس الأمة السابق صالح الملا استياءه مما يحصل في النادي العربي بسبب التراجع المخيف لنتائج فرقه المختلفة.

وأضاف الملا خلال رده على أسئلة المستمعين في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن فرق النادي تتراجع بشكل مخيف، خصوصا الفريق الأول لكرة القدم، وهذا ما دفعه إلى دعوة بعض أبناء النادي المخلصين للاجتماع في ديوان الملا لتدارس الموضوع، وبحث إمكانية ترشح قائمة في الانتخابات المقبلة تضم أصحاب الكفاءات والخبرات من أبناء النادي.

وقال الملا: جميع أبناء النادي الأخضر، والرياضيين الحقيقيين في الكويت يتألمون لما وصل إليه وضع العربي، وأنه بدأ بالتحرك بعد مناشدات كثيرة لمطالبة مجلس إدارة النادي بتحمل مسؤولياته وتقديم استقالاتهم، لأنهم فشلوا في مهمتهم، ولأن وجودهم غير قانوني بعد انتهاء فترة وجودهم، ولا توجد مادة قانونية تبيح التمديد لهم.

وأكد الملا الذي سبق له أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة النادي العربي في فترات سابقة، أن «الأخضر» قد سبق له وحقق الكثير من الألقاب خلال الفترة التي عمل بها في النادي قبل أن يستقيل عام 2005، وأنه قام مع عدد كبير من أبناء النادي بدعم الإدارة الحالية، لكن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، فنتائج فرق النادي سيئة، وفريق كرة القدم الأول بات مهددا بالهبوط إذا بقي على هذه النتائج السيئة.

وأشار الملا إلى أن النادي بحاجة ماسة إلى حل سريع يتمثل في رحيل الجهاز الإداري للنادي، وتشكيل لجنة مؤقتة تدير أموره ريثما يتم تحديد موعد الانتخابات المقبلة، وترك جهاز الكرة للمتخصصين من أبناء النادي.

وأكد النائب السابق أنه لا يفكر في خوض الانتخابات أو العودة إلى مجلس إدارة النادي، ولكن سيكون هناك قائمة من الكفاءات الكثيرة التي يزخر بها العربي، وسيقوم مع بعض المخلصين للنادي بدعمها حتى تأخذ دورها.

ورفض الملا مطالبات البعض بتقديم الدعم المادي للنادي لأنه يعتقد أن مجلس الإدارة الحالي غير متجانس، وليس لديه القدرة على تصريف أمور النادي بكافة ألعابه التي باتت تشهد تراجعا مخيفا، وأن النادي العربي لن يتطور إذا كان هم بعض أعضائه الجلوس على كرسي الإدارة فقط.