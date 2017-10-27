يعقوب العوضي

تنطلق في الثالثة والنصف مساء اليوم منافسات البطولة الأولى للعبة كيوكشين كاي يونين (IKOKU) التي تُقام برعاية فلاح بن جامع على صالة الجودو في اتحاد اللعبة بمنطقة ضاحية صباح السالم وبإشراف اللجنة العليا للكيوكشين كاي كان يونين في الكويت ممثلة بأعضائها علاء الدين سرانك، عبدالحكيم الرفاعي، عبدالله أبوسلمة، علي الرفاعي وسعد المحجان.

ويشارك في البطولة 100 لاعب من مختلف المراحل السنية التي تبدأ في الناشئين وتنتهي في مرحلة العمومي.

وأكد المحجان ان البطولة تهدف الى إظهار التطور العام الذي تشهده اللعبة في البلاد خاصة في السنوات الأخيرة، حيث ظهر إقبال الشباب الكويتي على اللعبة وأضاف: لقد برز العديد من اللاعبين الموهوبين على المستوى المحلي والدولي.

وأثنى محجان على التعاون والمرونة من جميع المسؤولين ووجه ثناءه وشكره للقائمين على البطولة، كما توجه بالشكر الى فلاح بن جامع لرعايته البطولة ولاتحاد الجودو لاستضافتهم فعالياتها، مشيدا باهتمام المسؤولين بالرياضة والحرص على استغلال الشباب الكويتي وقت فراغهم بما ينفعهم ذهنيا وبدنيا.