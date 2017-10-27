مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان

حرم التضامن ضيفه العربي من تحقيق فوزه الأول بعد ان تعادل معه في الوقت القاتل بنتيجة 1-1 مساء امس ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري «VIVA» لكرة القدم.

وسجل لـ «الأخضر» محترفه النيجيري بوبي كليمنت (19)، وتعادل للتضامن فيصل عجب من ركلة جزاء (93).

ورفع الفريق الـعرباوي رصـيـده الى 3 نقـاط وبقي في المركز السابع قبل الأخير، فيما اصـبح للتضامن نقـطـتان فـي الـمـركز الثـامن والأخـيـر.

وطغت السلبية على اداء الفريقين في الشوط الأول، اذ كانت العشوائية السمة السائدة، وركز العربي في ألعابه على الجهة اليسرى التي تمركز بها عيسى وليد والذي نجح في صناعة الهدف الأول للمهاجم النيجيري بوبي كليمنت، حيث وضعها في شباك حارس التضامن علي العيسى من دون رقابة (19).

وشهد الشوط الثاني بعض المحاولات لكل طرف، حيث جرب لاعب التضامن راشد المطيري حظه بتسديدة من خارج منطقة الـ 18، لكنها ذهبت بالقرب من العارضة الى الخارج، وأضاع بوبي فرصة لتعزيز التقدم للعربي.

واحتسب الحكم فهد السهيل ركلة جزاء صحيحة عقب عرقلة من عيسى وليد للاعب التضامن محمود جمعة، لينبري عجب لتسديدها وسجلها بنجاح (93).

النصر يتفوق على السالمية

وعلى ستاد علي صباح السالم فاز النصر على ضيفه السالمية 1-0 ليرفع رصيده الى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد السماوي عند 9 نقاط. سجل الهدف سلمان بو رمية (88).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للنصر من حيث الانتشار والرغبة في التسجيل، فيما عانى السالمية من البطء في التحضير.

وكانت اولى محاولات العنابي تسديدة مشعل فواز من ضربة حرة تصدى لها القائم الأيسر للحارس سطام الحسيني (8). وأرسل بعدها لويس كارلوس كرة قوية مرت جوار القائم الأيمن للحسيني (10) الذي تألق في إبعاد قذيفة يوسف قلفا الى ركنية (12).

بينما رد السالمية بعرضية احمد ديب تعامل معها فراس الخطيب بالرأس لكن الحارس محمد هادي كان في المكان المناسب لإبعادها الى ركنية (33).

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة في ظل رغبة الفريقين في التسجيل. وكاد الخطيب ان يدرك المرمى لكن تسديدته ارتدت من العارضة (62).

وجاء الرد سريعا من العنابي بتسديدة الظهير المتقدم محمد خالد ابعدها الحارس الحسيني الى ركنية (66). وارتقى فهد الرشيدي لعرضية الخطيب لكن عارضة الحارس هادي تكفلت بالرد (68).

وسجل البديل سلمان بورمية هدف العنابي في الوقت القاتل بعد تلقيه عرضية زبن العنزي ليرسلها بورمية قوية في سقف مرمى السالمية (88) لتنتهي المباراة بفوز ثمين للنصر.