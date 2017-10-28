يحيى حميدان

قــررت إدارة نـــادي التضامن صرف مكافأة مالية لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم عقب التعادل الثمين مع العربي 1-1 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري «VIVA».

وحصل كل لاعب في التضامن على 100 دينار كنوع من التحفيز للمرحلة المقبلة عقب المستويات المهزوزة في الجولات الماضية.

من جهته، قال كابتن التضامن عبدالعزيز عشوان: إن نقطة التعادل تعتبر ثمينة قياسا على الظروف التي مر بها الفريق خلال المرحلة الماضية ومنها الإصابات التي أبعدت عددا من اللاعبين المميزين. وأضاف أن التضامن سعى لتغيير الصورة، واللاعبون قدموا ما عليهم للحصول على نقطة التعادل عقب التأخر في النتيجة بالبداية. وبين عشوان انه مستمر لنهاية الموسم الحالي وربما يتواجد أيضا في الموسم المقبل وذلك بعد ان شهدت المباراة إقامة حفل تكريمي له تقديرا من إدارة التضامن لعطائه مع الفريق.