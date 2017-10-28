مبارك الخالدي

تنطلق في اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري VIVA لفرق الدرجة الأولى إذ يسعى الفحيحيل المتصدر (12) نقطة إلى تجاوز عقبه فريق اليرموك (3) نقاط عندما يلتقي الفريقان على ستاد نادي التضامن، ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالكثير من الاثارة والندية إذ قدم الفحيحيل مستوى لافتا حتى الآن في المسابقة وفاز في جميع مبارياته السابقة بينما تعرض اليرموك إلى التعثر في 3 مباريات بعد بداية مثالية أمام الصليبخات.



ويأمل فريق الشباب (9) نقاط مواصلة صحوته القوية عندما يواجه فريق الصليبخات (4) نقاط، وذلك على ستاد ناصر العصيمي.

ويشهد ستاد علي صباح السالم لقاء فريقي خيطان (3) نقاط مع برقان (5) نقاط.