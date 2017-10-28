يعقوب العوضي

أجرى لاعب فريق يد الناشئين في نادي السالمية راكان الشمري عملية جراحية لإصابته بغضروف الركبة مساء أمس.

وخصص الجهاز الطبي للاعب فترة راحة لستة أسابيع يخضع بعدها للعلاج الطبيعي.

وأكد مساعد مدير اللعبة في السالمية إبراهيم صنقور ان الاهتمام منصب نحو عملية تعافي راكان من إصابته لضمان سلامته أولا وتماثله للشفاء التام.

وأضاف يعتبر راكان احد أبرز اللاعبين في صفوف فريق الناشئين ولديه مستقبل واعد ونتمنى عودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وأثنى صنقور على دور مجلس إدارة نادي السالمية ورئيس النادي الشيخ تركي اليوسف إلى جانب الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالله الذياب، مشيدا بالجهاز الفني بقيادة خالد الملا.

كما وجه شكره للاعبين على التزامهم في توجيهات المدربين والإداريين.